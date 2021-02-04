كونتي في أول تصريح بعد استقالته: آمل في حكومة سياسية بقيادة دراغي ولست عقبة أمام تشكيلها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، جوزيبي كونتي عن دعمه لحكومة سياسية بقيادة المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، نافيا وقوفه عقبة أمام تشكيلها.

وقال كونتي في تصريح هو الأول بعد استقالته: "آمل في حكومة سياسية قوية ولديها القدر الكافي من التماسك لتبني قرارات سياسية، لأن الضرورات الملحة للبلاد تتطلب خيارات سياسية بامتياز لا يمكن تكليفها إلى حكومات تكنوقراط".

وأضاف كونتي: "في هذه الساعات، هناك من يصفني بأنني عقبة أمام تشكيل حكومة جديدة من الواضح أنه لا يعرفني أو لا يتحدث بحسن نية، فلنبحث عن المخربين في مكان آخر".

وتابع كونتي، موجها خطابه لحركة "خمس نجوم"، التي اختارته لقيادة حكومتين منذ فوزها بانتخابات 2018 البرلمانية: "أقول إلى أصدقائي في الحركة أنا معكم وسأبقى دائما معكم، كما قلت للأصدقاء في الحزبين الديمقراطي وأحرار متساوون، يجب أن نواصل العمل معا حتى يستمر مشروعنا السياسي، الذي لخصته في عبارة (تحالف من أجل التنمية المستدامة)".

وأضاف: "إنه مشروع قوي بدأ بالفعل يؤتي ثماره، يجب أن نستمر فيه لأنه يوفر فرصة حقيقية لتحديث بلدنا في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والاندماج الاجتماعي".