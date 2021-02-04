ولي عهد ابوظبي يجري اتصالين هاتفيين مع بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالين هاتفيين مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. تزامناً مع احتفاء العالم بـ "اليوم الدولي للأخوة الإنسانية " الذي يوافق اليوم 4 من شهر فبراير.



وتبادل خلال الاتصالين.. الأحاديث بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وأهمية تعزيز قيم التعايش والتضامن في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية خاصة مع جائحة " كورونا " والعمل معا لتجاوز هذه التحديات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل لدعم كل ما يرسخ التضامن الإنساني لإيمانها بأنه الطريق الوحيد لبناء حاضر مشرق للبشرية ومستقبلها.

من جانبهما أعرب قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.. عن شكرهما وتقديرهما لدوره في بناء جسور التفاهم وتعزيز رسالة الأخوة الإنسانية والسلام إلى العالم خاصة رعايته توقيع " وثيقة الأخوة الإنسانية " في أبوظبي وصولاً إلى اعتماد الأمم المتحدة تاريخ توقيعها يوما دولياً للأخوة الإنسانية.