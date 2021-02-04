شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مخيب لـ«الملك» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎

أبوظبي: محمد مصطفى

عاد الشارقة من استاد آل نهيان في أبوظبي بتعادل مخيب أمام مضيفه الوحدة 1-1ضمن مباريات الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

ورفع «الملك» رصيده إلى 36 نقطة وواصل تربعه على صدارة المسابقة، لكن الجزيرة الثاني الذي يلعب الجمعة مع الظفرة قد يقلص الفارق معه إلى 3 نقاط، في حين وصل «العنابي» للنقطة 23 ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة وكانت المبادرة الأولى للوحدة عن طريق ماتافز بتسديدة سيطر عليها الحارس علي الحوسني، وبعد مرور 14 دقيقة كاد كايو أن يصيب مرمى الوحدة ولكن كرته اصطدمت بالعارضة، لتتحول الأفضلية للشارقة بشكل كامل وفرض سيطرته وأثمر ذلك عن هدف ملعوب عبر البرازيلي لوان بيريرا مستفيداً من تمريرة كايو وضعها في الشباك «30».

واستمر الأداء الجميل من الضيوف، وحاول العنابي الرد بمحاولتين عبر إسماعيل مطر والسوري عمر خربين، وفي آخر دقيقة من الشوط سجل لوان هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

وتمكن الوحدة من إدراك التعادل في بداية الشوط الثاني برأسية عمر خربين سكنت شباك الحوسني( 48)، وحاول أصحاب الأرض الاستفادة من العودة السريعة وضغط على مناطق الشارقة الذي تراجع مستواه مقارنة بالشوط الأول، وتألق الحوسني في صد التسديدة الطائرة من فارس جمعة.

كما تألق محمد الشامسي حارس الوحدة في صد أول فرصة للشارقة في الشوط الثاني من لوان بيريرا( 69)، ودفع رازوفيتش بتبدلين دفعة واحدة بخروج خريبين وراشد مهير ونزول خليل إبراهيم وخميس إسماعيل، وتبادل الفريقان الهجمات لكن دون تغيير في النتيجة.