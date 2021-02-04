عبدالله بن زايد ونظيره الأردني يبحثان سبل إنهاء التوتر في المنطقة



استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموّه والصفدي، سبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات والأردن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

واستعرضا مخرجات اللقاء الذي عقد الشهر الماضي، وجمع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخطوات ترجمتها لمنجزات عملية تنعكس ايجاباً على البلدين، وبما يعمق التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالحهما المشتركة وللمصالح والقضايا العربية.

كما استعرضا، تطورات جائحة فيروس «كورونا»، وأكدا استمرار التعاون والجهود المشتركة بين البلدين، لمكافحتها وتبعاتها.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين. مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وثمّن الصفدي، المواقف الأخوية لدولة الإمارات، في دعم الأردن وجهوده لمواجهة التحديات الاقتصادية. متوجهاً بالشكر إلى سموّه، على العناية التي توليها الإمارات للجالية الأردنية.

وبحثا التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات، وإنهاء التوتر في المنطقة، على أسس تضمن تكريس الأمن والاستقرار.

وبحثا الاستعدادات للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، الذي سينعقد في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، أن التحديات الراهنة تستلزم تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، لتحقيق التنمية والازدهار للشعوب العربية، وحماية أمن المجتمعات واستقرارها.

كما أشار إلى أن التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، تتسبب في توفير بيئة خصبة للتطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، ما من شأنه أن يقوض جهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموّه والصفدي، ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

وشددا على ضرورة تفعيل دور عربي جماعي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحمي وحدة سوريا وتماسكها، ويخلصها من الإرهاب وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها ويعيد لها أمنها واستقرارها.

كما أكدا أهمية إنهاء الأزمة في اليمن وفق المرجعيات المعتمدة وتنفيذ اتفاق الرياض، ودانا الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وودعم الجهود المبذولة لحل الأزمة في ليبيا عبر اتفاق ليبي - ليبي يحفظ وحدة ليبيا ويضمن أمنها وأمن جوارها ويوقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

وأكدا دعم دولة الإمارات والأردن للجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية، لتعزيز الاستقرار وحماية أمن العراق وسيادته وتلبية طموحات الشعب العراقي الشقيق. وضرورة إنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي عبر حوار يضمن علاقات حسن جوار قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد مأدبة عشاء تكريماً لأيمن الصفدي، والوفد المرافق. (وام)