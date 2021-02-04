شكرا لقرائتكم خبر عن الأرباح والبطالة وسيارة «أبل» تقود ارتفاع «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، بناء على سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، حيث قام المستثمرون بتقييم مجموعة جديدة من أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 250 نقطة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بنسبة 0.5%، بدعم من قطاع الطاقة والقطاع المالي. ارتفع مؤشر ناسداك المركب 0.5%.

وساعد تقرير مطالبات البطالة الذي جاء أفضل من المتوقع على تعزيز المعنويات. بلغ إجمالي مطالبات التأمين ضد البطالة لأول مرة 779 ألفا للأسبوع المنتهي في 30 يناير، أقل من تقدير 830 ألف من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز.

وأظهرت بيانات سوق العمل «المزيد من الزخم» في التعافي الاقتصادي، «مما أدى إلى انفجار آخر من» المخاطرة "في الأسهم، حسبما قال تشارلي ماك إليجوت، محلل مشتقات الأسهم في نومورا، في مذكرة.

وقفز سهم موقع إيباي بأكثر من 10% بعد نتائج تفوق التوقعات وإصدار توقعات وردية أكثر من المتوقع للربع الأول. وصعد باي بال أكثر من 6% بعد نتائج ربع سنوية قوية، بينما تراجعت كوالكوم بأكثر من 7% بعد أن أعلنت عن إيرادات أقل من تقديرات الإجماع للربع المالي الأول.

وارتفعت أسهم أبل بنسبة 1% بعد أن ذكرت قناة CNBC أنها على وشك إتمام صفقة مع هيونداي الكورية الجنوبية لإنتاج سيارات ذاتية القيادة. وتأتي الأخبار التي تفيد باحتمال اقتراب الاثنين من صفقة بعد أن قالت هيونداي في يناير إنها تجري محادثات أولية لتطوير سيارة تحمل شعار أبل.

وجاءت التحركات في وول ستريت بعد ثلاث جلسات إيجابية متتالية للمتوسطات الرئيسية حيث تلاشى جنون المضاربة في تجارة التجزئة. حتى الآن هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 3%، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك 3.6% و4.5% على التوالي.