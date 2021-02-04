شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني الشارقة يسيطر على حريق بشقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

سيطرت فرق إدارة الدفاع المدني في إمارة الشارقة، على حريق وقع بإحدى الشقق بالدور السابع في مبنى سكني يطل على شارع الوحدة، نجمت عنه إصابتان نتيجة استنشاق الدخان.

وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول، بأن غرفة العمليات بالإدارة، تلقت بلاغاً الساعة 7:25 صباح اليوم، يفيد بوقوع حريق في شقة سكنية تقع في الطابق7، وبناء عليه تحركت فرق الإطفاء من مركزي الميناء والتعاون لموقع الحادث.

وأوضح أن الحريق محل البلاغ وقع بجميع غرف الشقة، لافتاً إلى أن الفرق نفذت عمليات إخلاء المبنى لحظة الوصول لموقع الحريق، للتأكد من سلامة السكان، وباشرت عمليات الإطفاء باحترافية عالية وسرعة لم تتجاوز 15 دقيقة، والتي حالت دون انتقال ألسنة اللهب لباقي الشقق في المبنى.

وأسفر الحريق عن وقوع خسائر مادية في الشقة، إضافة إلى إصابة شخصين بإصابات بسيطة نتيجة استنشاق الأدخنة الناجمة عن الحريق، ونقلا لمستشفى الكويت، بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج.

فيما واصلت فرق الدفاع المدني عمليات تبريد الموقع بشكل مستمر، تجنباً لتجدد الحريق وامتداده لباقي المبني، وذلك استعداداً لتسليم الموقع للجهات المعنية لتحديد أسباب وقوع الحريق.