شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بمجانية لقاح كورونا للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آثار عدد من النواب خلال تعقيبهم على البيان الذى ألقته وزيرة الصحة اليوم الخميس، وذلك قبل غلق باب المناقسة بالبيان، مشاكل تتعلق بعدم وجود أجهزة أشعة بالمستشفيات وعدم تطوير كثير من المستشفيات، مطالبين بأن يكون لقاح كورونا مجانى للمواطنين.

وقال النائب نادر عبده صديق: "مستشفى العياط الصحى فيه أجزاء تم هدمها ولم تبنى، وأجزاء للتطوير ولم ينفذ شىء للتطوير وتم رصد 60 مليون لإنشاء الأجزاء المهدومة، وهو مبلغ لا يكفى لإنشاء بدروم"، مطالبا بتحويلها لمستشفى عام وتوفير جهاز للأشعة.

وطالب النائب أحمد الألفى بالاهتمام بمركز وميت غمر الذى يبلغ تعداده مليون و200 ألف نسمة، لافتا إلى أن "مستشفى المبرة بميت غمر اتهدت من سنة 90 ولم يتم تنفيذ بنائها مرة أخرى، وكل ما نتكلم يقولك فى مشكلة مع المقاول المقاول مات ايه ذنب المواطنين".

ووجه النائب سيد عبد الحميد الشكر للجيش الأبيض على مجهودهم فى مواجهة جائحة كورونا بالسويس، مضيفا: "القطاع الريفى بالمحافظة به 9 وحدات ولا وحدة فيها دكتور مفيش فيها إلا موظفين".

فيما طالبت النائبة راوية مختار بمجانية لقاح كورونا لجميع المصريين، مشيرة إلى أن دفعة 2109 من أطباء الأنسان لم يتم تكليفهم، وتم صرف ثلاث أجهزة أشعة مقطعية لثلاث مستشفيات بمحافظة البحيرة ولم يتم تسليمها حتى الآن للمستشفيات رغم أن من بينهم مستشفى كفر الدوار وهى مستشفى عزل.

ووجه النائب محمد سلطان، الشكر لوزيرة الصحة على ما استعرضته من جهود فى خدمة بناء الإنسان المصرى على المستوى الصحى، وخاصة بأزمة كورونا التى لا نزال نعاني منها، كما وجه الشكر للدولة المصرية بكافة أجهزتها وقيادتها السياسية التى عملت بجد فى المنظومة الصحية في مصر، قائلا: "أصبحنا أمام مشروع قومى للتأمين الصحي الشامل، الرئيس السيسي وجه بالانتهاء منها خلال 10 سنوات بعد ما كان 15 عاما".

ولفت إلى أن كل المساعى والتحركات التى تتم من الدولة المصرية فى المنظومة الصحية هى لب وأساس حقوق الإنسان، رغم أنه للآسف بنهاجم عليها من وقت للتانى من المنظمات المشبوهة، مؤكدا على أنه بكل تأكيد تطلعتنا أكبر وطموحنا أكبر فى ظل ما يحدث من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد كم المعاناة الصحية التى كنا نعانى منها على مدار السنوات الماضية.. وأصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة في الأولويات".

وناشد الوزيرة بحل مشاكل مستشفى الهرم ونقص للأجهزة، قائلا: "الهرم محتاجة نظرة من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية، والناس محتاجة نظرة صحية مختلفة ومشاكلنا الأكبر مع الواحات فى مستشفي أكتوبر واللى محتاجة نظرة أكبر مع الهرم".

وأكد على أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة محتاجة وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خاصة أنه تم التبرع بالأرض لإنشاء الوحدة دون أى خطوة بشأنها حتى الآن.

ووجهت النائبة سحر القاضى التحية لشهداء مصر من الجيش الأبيض، متسائلة عن الخطة التى وضعتها الوزارة لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وما هى استراتيجية الوزارة لإنتاج أدوية الفيروس، مشيرة إلى أن مستشفى الدلنجات مكونة من 8 مبانى متفرقة منهم 3 مبانى صدر لهم قرار إزالة من 2012 مطالبة بزيادة الاعتماد المالى وإدراج المبنيين الآخرين فى الخطة.

وقالت النائبة هناء سرور، إن "مرضى ضمور العضلات من أصحاب الهمم واخدين تشجيع من رئيس الجمهورية"، لافتة إلى أن القانون الخاص بحوافز الأطقم الطبية لم يشمل الإداريين والفنيين وهو أمر غير سليم، مطالبة بزيادة حوافز النبتشجيات إلى 500 جنيه.