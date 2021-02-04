شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتطلع لتعاون مثمر وجاد مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الوزارة أطلقت قبل يومين مركزا للحوار مع الدارسين المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حضروا تلك الاحتفالية، وهذا الأمر مهم جدا للدارسين في الخارج، حتى يروا ما وصل إليه شباب التنسيقية من عضوية البرلمان، ونتطلع لتعاون مثمر وجاد مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم خلال تصريحات لقناة الحياة، أن هناك استهدافا للاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، التي تحققت خلال الفترة الماضية حتى تكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات.

من جانب آخر كانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أشادت بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووصفتهم بأنهم شباب مجتهد وصلوا إلى عضوية البرلمان بمجهودهم.

وقالت مكرم في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" تشرفت اليوم بالاجتماع مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتنسيق والتعاون مع مركز وزارة الهجرة للحوار مع الدارسين المصريين في الخارج".