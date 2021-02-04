شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة للنواب: أشكر الأطقم الطبية الصامدة بمواجهة كورونا وأترحم على من رحلوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه رغم جائحة كورونا باعتبارها أكثر التحديات التى واجهت القطاع الصحى والبشرى خلال مائة سنة، إلا أن الدروس التى استفدنا منها والخبرات التى استفدنا بها كثيرة، مشيرة إلى أنه تم إعادة بناء العنصر الطبى وكان هناك فخر من كل المنظمات الدولية بما حدث فى مصر.

جاء ذلك خلال القاء وزيرة الصحة بيانها امام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم عن اداء الوزارة فى تنفيذ برنامج الحكومة

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر للأطقم الطبية الصامدة فى مواجهة كورونا، قائلة: "فقدنا الكثير من الأرواح بسبب جائحة كورونا بالقطاع الصحى الذين يعملون فى أرض المعركة بكل فروسية وبطولة.. واترحم عليهم وأتذكر كل واحد فيهم وأشكر زملائى الصامدين فى معركة كورونا".

وتابعت قائلة: "مصر تحدت العالم كله وظهر هذا فى آخر حدث عالمى نظمته مصر وهو كأس العالم لليد، حيث صفر الإصابة بين الذين شاركوا بالبطولة".