شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة للنواب: "نتمنى ونناشد بزيادة حوافز العاملين فى المجال الصحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قبل غلق باب المناقشة فى بيانها أمام مجلس النواب، إن سياسات وزارة الصحة الأخيرة لتحسين التعليم الأكاديمي الطبى وتدريب وتأهيل الأطباء ستظهر نتائجه قريبا، وأنها ستنجح فى استبقاء العديد من الأطقم الطبية داخل مصر وعدم مغادرتهم للخارج.

وأضافت الوزيرة، فى ردها على تعقيب ومداخلات النواب على بيان الوزيرة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، قائلة: "التحديات التى ذكرها النواب موجودة فى مصر منذ عشرات السنين، اجتهدنا إننا نحسن المنظومة الصحية فى ظل هذه التحديات، وكل نجع فى مصر أولوية، وحياة الإنسان أولوية كبيرة، ولكن فى ظل هذه التحديات أرى أن معظم التحديات التى ذكرها النواب تتلخص فى العنصر البشرى، والمنظومة الصحية لازم تكون أكثر جاذبية للعنصر البشرية، والحقيقة هناك نقص كبير فى تخريج الأطباء من كليات الطب، وبدأت الجامعات وقبلت فى آخر سنة أعداد كبير فى كليات طب، وذلك ليثمر يحتاج لـ 6 أو 7 سنوات".

وتابعت: "لو على الوزارة نناشد زيادة حوافز العاملين فى القطاع الصحى، ونتمنى زيادة الأجور، لكن ندرك أن التحديات فى الموازنة العامة للدولة، وهذه التحديات تواجه كل القطاعات، وأخذت الحكومة على حلها، من خلال خطة التنمية المستدامة، وذلك سيؤدى إلى زيادة وتقدم الاقتصاد المصرى الذى سيؤدى إلى زيادة رواتب العاملين".

واستكملت: "التعليم والتدريب المستمر، اللى يخلى الأطباء يفضلوا فى مصر، ولم تسبق أى حكومة من قبل فى تحسين التعليم الأكاديمى الصحى".