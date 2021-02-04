شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلق المناقشة فى بيان وزيرة الصحة وسط اعتراض بعض الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، علي إغلاق باب مناقشة النواب وتعقيبهم علي بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في ضوء الطلب المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، والذي أكد خلال الجلسة أن اليوم هو الخميس وكثير من النواب لديهم ارتباطات.

وأضاف رشاد، " تقدمت بطلب رسمي لغلق باب المناقشة علي أن تجمع كافة طلبات النواب بشأن دوائرهم لدي الأمين العام المستشار أحمد مناع، في مذكرة مرفقة وتقدم للوزيرة للرد عليها كتابيا"، ووسط اعتراض بعض النواب علق رشاد بقوله : " تقدمت بالطلب باعتباري ممثل الاغلبية، أرجو عدم المقاطعه".

ووسط استمرار اعتراض من بعض النواب، الذين طالبوا بالحديث، وعدم غلق باب المناقشة، قال المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، رئيس الجلسة، إن القرار تم اتخاذه، فهذا هو قرار الأغلبية، بقوله : القرار اتخذ خلاص، ويجب الإلتزام، وما يحدث من البعض هو عدم الالتزام بقرار الاغلبية". واضاف وكيل المجلس حديثة قائلاً: أرجو الإلتزام وإلا سيتم تطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بيانها عن أدائها خلال الفترة 2018- 2020.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.