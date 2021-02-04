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وزيرة الصحة: مافيش طبيب هياخد ترخيص مزاولة المهنة إلا وأنا متأكده من كفاءته.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن السبت المقبل، سيكون يوما تاريخيا فى كتابة تاريخ الطب، حيث يتم لأول مرة امتحان موحد لخريجى كليات الطب الذين أنهوا فترة الامتياز، وتابعت: "الامتحان فيه سقوط ونجاح لكى يأخذ الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب". 

 

وأضافت: "الامتحان عبارة عن 100 سؤال اختيارى فى 3 ساعات.. وهذا يأتى طبقا لقانون مزاولة المهنة الذى نص على ترخيص مزاولة المهنة، وأن الطبيب يجدد ترخيص مزاولة المهنة، كل خمس سنوات طبقا لمعيار تحديد الكفاءة". 

 

واستطردت: "عملنا المنظومة الالكترونية مع بنك المعرفة وأتحنا امتحانات تدريب وامتحانات تجريبية وعدد أطباء الامتياز 9455 طبيبا وعدد من سجلوا للدخول الامتحان  بلغ عددهم 9443 طبيبا". 

 

وقالت:"طبيب الامتياز من حقه يدخل 3 امتحانات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ولو لم ينجح فيهم جميعا..هيقعد 6 أشهر تدريب"، مضيفة: "لا يمكن ياخد الطبيب ترخيص مزاولة مهنة ويمد إيده على مريض وأنا مش متأكد من كفائته".   

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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