شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مافيش طبيب هياخد ترخيص مزاولة المهنة إلا وأنا متأكده من كفاءته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن السبت المقبل، سيكون يوما تاريخيا فى كتابة تاريخ الطب، حيث يتم لأول مرة امتحان موحد لخريجى كليات الطب الذين أنهوا فترة الامتياز، وتابعت: "الامتحان فيه سقوط ونجاح لكى يأخذ الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب".

وأضافت: "الامتحان عبارة عن 100 سؤال اختيارى فى 3 ساعات.. وهذا يأتى طبقا لقانون مزاولة المهنة الذى نص على ترخيص مزاولة المهنة، وأن الطبيب يجدد ترخيص مزاولة المهنة، كل خمس سنوات طبقا لمعيار تحديد الكفاءة".

واستطردت: "عملنا المنظومة الالكترونية مع بنك المعرفة وأتحنا امتحانات تدريب وامتحانات تجريبية وعدد أطباء الامتياز 9455 طبيبا وعدد من سجلوا للدخول الامتحان بلغ عددهم 9443 طبيبا".

وقالت:"طبيب الامتياز من حقه يدخل 3 امتحانات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ولو لم ينجح فيهم جميعا..هيقعد 6 أشهر تدريب"، مضيفة: "لا يمكن ياخد الطبيب ترخيص مزاولة مهنة ويمد إيده على مريض وأنا مش متأكد من كفائته".























































































































