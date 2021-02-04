شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة أمام مجلس النواب: مهمتنا قفل حنفية المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "مهمتنا قدر الإمكان قفل حنفية المرض.. وللأسف لم يدرك أحد أن مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة".

وأشادت الوزيرة أثناء إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بمبادرات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها مؤخرا للحفاظ على الصحة العامة منها مبادرات السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي إلي السادس الابتدائي.

وأشارت إلى أن المبادرات تنوعت ما بين مبادرة دعم صحة المرأة، واكتشاف وضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم الحياة الصحية وتطوير مستشفيات الصدر والحميات وغيرها من المبادرات.

وأضافت أن هذه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، لافتا إلى أن هذه المبادرات كانت ذات أثر فى تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت أن مبادرة القضاء على "فيروس سي" نجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبنا المزيد من الوفيات في الجائحة، مؤكدة أن مصر نجحت فى صفر إصابات جراء فيروس "سى".

وأكدت وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سى وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى، وتبعات المرض، فضلا عن النجاح فى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سى.

وأكدت أن حملة القضاء على فيروس سى تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.

وكشفت هالة زايد، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن المراض المزمنة كالضغط والسكر.

وأعلنت أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة. وأشارت الوزيرة في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي سنويا .

ونوهت الوزيرة، إلي أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر، وفحص 70 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.

ونوهت إلى أن التقارير الدولية أبرزت دور مصر فى القضاء على "فيروس سي" وأشادت المنظمات الطبية الدولية، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا في هذا الشأن بتكلفة 4 مليار جنيه ومما جنب مصر إصابة 150 ألف حالة سنويا.