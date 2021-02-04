شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 20 عاماً لدبلوماسي إيراني تورط في التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا اليوم الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي.
ووفقاً لـ”روسيا اليوم” أن المحاكمة جاءت عقب إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018
وذكر الادعاء البلجيكي إن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018.
وكان الادعاء العام البلجيكي طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.
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