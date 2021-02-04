شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات المشتركة»: القبض على خلية حوثية نفذت 20 عملية إرهابية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، تفاصيل عملية نوعية أسفرت عن إسقاط خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية متخصصة في زراعة وتفجير العبوات الناسفة في مديريتي المخا والخوخة بالساحل الغربي.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان صحافي، وزعه مساء الأربعاء، أن جهداً استخباراتياً قادته شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية تكلل بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية في تاريخ 16 ديسمبر 2020 بعد مداهمة منزل ومزرعة شرق المخا ، بحسب العربية نت .

وأضاف البيان، أن عملية رصد وتتبع استمرت قرابة شهر أسفرت عن الإيقاع بستة من عناصر الخلية المكونة من تسعة عناصر، فيما لا يزال اثنان من عناصرها فارين.

وأشار إلى أن أفراد الخلية أدلوا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهم وتجنيدهم والتدريبات التي تلقوها على يد خبراء حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع، وعن العمليات الإرهابية التي نفذت في مديريتي الخوخة والمخا.

وبحسب البيان فقد أقر أفراد الخلية بمسؤوليتهم عن أكثر من 20 عملية إرهابية استهدفت أسواقا ومنشآت عامة وخاصة والطرق الرئيسية؛ راح ضحيتها مدنيون أبرياء، وتسببت بأضرار مادية جسيمة.

وكشفت اعترافات أفراد الخلية عن تلقيهم مبالغ مالية لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل الغربي واستهداف القوات المشتركة والمواطنين والإخلال بالسكينة العامة، بالإضافة إلى تلقيهم أوامر باستهداف فعالية إحياء الذكرى الثالثة لمقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والتي أقيمت في مدرسة الزهراء بمدينة المخا بتاريخ 4 ديسمبر 2020.