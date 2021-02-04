شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل في مجمع تجاري قرب القصر الرئاسة السوداني بالخرطوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اندلع حريق هائل في أحد المجمعات التجارية بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وأوضحت مصادر أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليا باسم (سوق نيفاشا)، في محاولة للسيطرة على النار ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع، مضيفة أن “الحريق طال العديد من المحال التجارية، وأن الخسائر تبدو كبيرة”.

وقال شهود عيان إن “ألسنة اللهب امتدت نحو معارض للألبسة الجاهزة ومحال لبيع الأجهزة الإلكترونية”.

ولم تشر وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع أي ضحايا جراء الحريق، الذي لم يكشف عن أسبابه بعد.