شكرا لقرائتكم خبر عن وقف دخول غير المواطنين وإغلاق النوادي ومراكز التسوق.. قرارات كويتية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للتعامل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي اجتماع استثنائي، قرر مجلس الوزراء الكويتي وقف دخول غير الكويتيين إلى أراضيها لمدة أسبوعين، بداية من الأحد المقبل، إضافة إلى تطبيق حجر صحي “مؤسسي” مدته 7 أيام في أحد الفنادق المحلية، ويسري العمل به لفترة تصل إلى شهر على الأقل.

وتضمنت قرارات الحكومة الكويتية وقف الاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة الأعياد الوطنية، مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.

وقررت الحكومة تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً. ومثلها ستغلق صالات استقبال المطاعم في نفس التوقيت، على أن يُكتفى بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل.

كما دعت الحكومة الكويتية الاتحادات الرياضية إلى وقف أنشطتها والمباريات الودية.

وأخذ منحنى الإصابات في الارتفاع التدريجي خلال الأيام الأخيرة بالكويت، التي سجلت 167 ألفاً و410 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في البلاد، فيما بلغت حصيلة الوفيات 961.