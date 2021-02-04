شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: فشل محاولات التنازل عن براءات اختراع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دبلوماسيون في منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن محاولة إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت الدول الغربية الدخول في محادثات كان عدد من الدول النامية يأمل في إطلاقها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع.

ترغب دول مثل الهند وجنوب أفريقيا رفع حماية حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات مؤقتا، بهدف زيادة الإنتاج العالمي منها لاحتواء جائحة كورونا.

وقال مشاركون في مشاورات منظمة التجارة العالمية غير الرسمية إن دبلوماسيا في وفد جنوب أفريقيا اتهم الدول الصناعية بالمسؤولية عن النقص الحالي في إمدادات اللقاحات.

وقال ممثل جنوب أفريقيا إن شركات الأدوية الغربية منحت تراخيص تصنيع هذه اللقاحات لعدد محدود من الشركات، في حين أن هناك دولا مثل كوبا وإندونيسيا والسنغال وتايلاند تستطيع تصنيع هذه اللقاحات إذا حصلت على إذن بهذا من الشركات التي تمتلك براءات اختراعها.

وانتقد ممثلو دول نامية أخرى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى اشترت أغلب إمدادات اللقاحات، في حين ترفض التنازل عن براءات اختراعها لمساعدة الدول الأخرى.