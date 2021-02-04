شكرا لقرائتكم خبر عن 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 168250 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 962 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 66 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7190 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 555 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160098 حالة.