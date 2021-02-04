بيان أميركي فرنسي بشأن مرفأ بيروت.. 'أين نتيجة التحقيقات'

وأصدر أنتوني بلينكن وجان إيف لودريان بيانا مشترك بشأن التحقيق الذي يعاني من تباطؤ شديد، وفق وكالة "رويترز".

ودعا الوزيران إلى الإعلان عن النتائج بعيدا عن التدخل السياسي.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.



ورغم مضي أكثر من 6 أشهر على الكارثة، إلا أن نتائج التحقيق النهائية لم تنشر على الملأ.

وأسفر الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين، واستقالت حكومة دياب على خلفية الكارثة لكنها ما تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.