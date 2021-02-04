الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط صواريخ وعتاد شمالي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن ضبط صواريخ وعتاد شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الاستخبارت في بيان لها، إنه "انسجاما مع مهامها في الوصول الى كافة مخابئ اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة واستخبارات لواء المشاة ٢٢ وقوة من حشد الطارمية من ضبط ٣٨ قنبرة هاون ١٢٠ملم، و٣٥ حشوة دافعة".

وأضافت أنه تم "ضبط ٢٥ قنبرة هاون عيار ٨٢ملم، و١٧ صاروخ قاذفة، و١٠ قنابر هاون ٦٠ ملم، و١٠ صمامات مختلفة"، مؤكدة أن "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد والتعامل معها وفق الضوابط المعمول بها".