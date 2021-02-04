معمرة تصبح نجمة تيك توك بعمر الـ 110! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أصبحت الجدّة المعمّرة البريطانية آمي هوكينز نجمة موقع تيك توك بعدما انتشر فيديو لها وهي تغنّي أغنية تعود إلى أيام الحرب العالمية الأولى أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ110.



وفي التّفاصيل، فالتقط أحد أحفاد هوكينز فيديو لها وهي تغنّي "It’s A Long Way To Tipperway" في عيد ميلادها التّاريخي وحصل الفيديو منذ نشره على أكثر من 100 ألف مشاهدة.