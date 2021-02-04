انت الان تتابع خبر اعلان من الامم المتحدة للحد من تناول اللحوم... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل البرنامج إعلانه عن تقرير جديد لمؤسسة تشاتام هاوس للأبحاث، وذكر فيليب ليمبري، من منظمة "كومباشن إن وورلد فارمينغ"، الذي يدعم مركز الأبحاث، أنه وفي الوقت الذي يواصل فيه جزء كبير من العالم محاربة جائحة كوفيد - 19، لم يكن من الأكثر وضوحاً من قبل أن رفاهية الناس متشابكة مع الحيوانات البرية وتلك المتواجدة في المزارع.وحذّر المسؤول في كلامه من استمرار تدمير النظم البيئي، لأن ذلك سيجعل الإمدادات الغذائية للسكان في خطر، مضيفاً أن التحرك نحو مزيد من الأطعمة النباتية ضروري لضمان عدم تسارع فقدان التنوع البيولوجي.

كما نصح بضرورة حماية مزيد من الأراضي، منوهاً بأن الزراعة يجب أن تصبح أكثر توافقاً مع البيئة.