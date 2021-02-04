العناصر التكفيرية تتساقط في قبضة الأمن التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات الأمن التونسية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مجموعة من العناصر التكفيرية في مختلف محافظات البلاد.

وتأتي العملية الأمنية الأخيرة، بعد استهداف 4 عناصر من قوات الجيش التونسي بلغم أرضي في جبال المغيلة غربي البلاد.

وتمكنت قوات الأمن التونسي من ضبط 4 تكفريين؛ الأول هارب منذ 2014، وصادر ضده أحكام قضائية بـ 72 عاما، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لعمليات استيلاء على أموال عامة لدعم الإرهاب.

وتم إلقاء القبض عليه اليوم الخميس، في محافظة بنزرت، وضبط معه سلاح ناري (مسدس) وكميّة من الذّخيرة.

كما تم إلقاء القبض على العنصر التكفيري الثاني في محافظة جندوبة (شمال غربي تونس)، ومطلوب للقضاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

أما التكفيري الثالث فتم القبض عليه في محافظة سوسة، ومطلوب لتنفيذ حكم قضائي بالسجن لمدة سنتين.

أما العنصر التكفيري الأخير، تم القبض عليه بمحافظة المنستير (وسط)، ويبلغ من العمر 28 سنة، ومطلوب للعدالة بتهمة من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

وكان وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أكد في وقت سابق "اندساس عناصر إرهابية في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المحافظات إبان ذكرى الثورة، وخصوصا خلال الأسبوع الممتد بين 10 و17 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف ونهب وشغب".