رويترز: اجتماع للأربعة الكبار قريبا حول إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اجتماعًا افتراضيًا حول إيران قريبًا، بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة، الخميس، إنه من المتوقع أن يجري وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثة قريبا لبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وامتنعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن تحديد موعد إجراء المكالمة رفيعة المستوى، على الرغم من أن اثنين قالا إن ذلك قد يحدث غدا الجمعة.

وبحسب مصدرين آخرين فإنه قد يكون الأسبوع المقبل، ويمكن أن تشمل المكالمة قضايا أخرى.

وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على ما إذا كان وزراء الخارجية الأربعة سيجتمعون افتراضيا قريبا.

ولم ترد وزارتا الخارجية الألمانية والفرنسية وكذلك السفارة البريطانية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.