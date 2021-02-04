عودة طائرة المكلا التابعة للخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال الصيانة الدورية بمطار الخرطوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى مطار عدن الدولي، ظهر اليوم، الطائرةAlRBUS - A320-AFA (المكلا) التابعة للخطوط الجوية اليمنية عائدة من مطار الخرطوم بعد مكوثها قرابة الشهر، وذلك لأعمال الصيانة الدورية، بحسب كتيب الصيانة لشركة إيرباص الفرنسية، والتي تمت على أيادي مهندسين وميكانيكيين وخبراء يمنيين من المؤهلين على اعلى مستوى.



وكان في استقبال الطائرة والفريق الهندسي الفني القادمين من مطار الخرطوم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني، ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اليمنية حاتـم عثمان الشَّعبي وعدد من موظفي الشركة ومطار عدن الدولي.

وأوضح الكابتن العلواني لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن عملية الصيانة تأتي في إطار الخطة التوسعية لشركة الخطوط الجوية اليمنية لرفع وتيرة العمل وتلبية احتياجات العملاء، وبما يؤهل الشركة للمنافسة في سوق الطيران الدولي .. مشيدا بالدور المتميز للفريق الهندسي اليمني الذي تبنى صيانة الطائرة وفقا للمعايير الهندسية الحديثة وما تعتمده شركة إيرباص .. لافتا إلى أن نقل الطائرة والفريق الفني لمطار الخرطوم يأتي لظروف استثنائية تتعلق بعدم وجود حضيرة طائرات بمطار عدن بينما الكادر والأجهزة الفنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية 100%.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن إنضمام طائرة جديدة أطلقت عليها "سيئون" من طراز A320-232 ايرباص في إطار عملية التحديث والتطوير لأسطول الشركة.