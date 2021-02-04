عبدالله بن زايد يؤكد أهمية دور التعليم في غرس قيم الأخوة الإنسانية والتسامح في نفوس الأجيال الناشئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وقال في بداية الاجتماع بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: "يحتفي العالم اليوم بأول يوم عالمي للأخوة الإنسانية، وفي هذا اليوم نؤكد دور التعليم بمراحله كافة في غرس قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية والتسامح لبناء أجيال تمثل القيم الإماراتية الأصيلة، بما يسهم في دفع مسيرة البناء والتقدم والازدهار والتنمية المستدامة للدولة".

وأضاف أن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والمساواة تشكل جميعها قيما ومبادئ راسخة في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وتحظى بدعم ورعاية من قيادتنا الرشيدة مشيرا إلى دولة الإمارات تتطلع إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار والسلام والتعايش على أسس راسخة من التعاون والمحبة والاحترام".

من جانبه استعرض معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ضمن جدول أعمال المجلس مقترحا لزيادة الشغف بمهنة التعليم يهدف إلى دعم المنظومة التعليمية وتعزيز مخرجات التعلم من خلال جذب الخبرات المواطنة ممن عملوا في المؤسسات الحكومية والخاصة من المتقاعدين أو شارفوا على الوصول إلى سن التقاعد للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في دعم مسار العملية التعليمية والعمل في مهنة التعليم بما يحقق توجهات الدولة وأهدافها التنموية ويضمن استدامة مهنة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية.

يتضمن المقترح وضع مسارات تدريبية لأصحاب التخصصات والمهن الأكاديمية وغير الأكاديمية حسب الوظائف السابقة لهم ووفقا للفئات المستهدفة في المشروع.

من جانبها استعرضت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع سياسة الاستجابة لتمكــين أصـحـاب الهـمم في حالات الطـوارئ والأزمات والكوارث.

وتتضمن محاور سياسة الاستجابة الجاهزية والمرونة، والمعلومات وانسيابيتها، والكوادر الكاملة، والثقافة والوعي، والتعاون والتناسق، وآثار وتبعات الأزمة.

ولفتت معاليها إلى أن مخرجات السياسة تهدف إلى ضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات أصحاب الهمم في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال توفير بنية تحتية مهيأة وكوادر وطنية ومتطوعين مدربين وأولياء أمور قادرين على التعامل مع أبنائهم ومجتمع واع باحتياجات أصحاب الهمم وعمل مؤسسي مشترك وتعاوني وبرامج إعادة تأهيل قادرة على دراسة تأثير حالات الطوارئ والأزمات.

من جهته استعرض عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مقترحا حول دعم قطاع الحضانات في دولة الإمارات وتسريع تعافيها من آثار جائحة "كوفيد 19" موضحا الدور الحيوي المهم للحضانات من المنظور الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري وأهميته في حياة الطفل والمجتمع.

وأكد أهمية تعزيز الجهود الوطنية لضمان استمرارية عمل الحضانات ونموها في مختلف إمارات الدولة مستعرضا مجموعة من الحزم التحفيزية المقترحة لدعم الحضانات على المستوى الاتحادي من خلال عدد من المبادرات والإجراءات التي تتضمن دعما وتسهيلات حكومية متنوعة.