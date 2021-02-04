شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي : الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مواصلة الإمارات العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم.



وقال في حسابه على تويتر" تحدثت خلال اتصالين هاتفيين مع شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا.. الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم".