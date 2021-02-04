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"العبدالعالي" يوجه عددا من النصائح للمواطنین والمقیمین لمواجھة كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عددا من النصائح للمواطنین والمقیمین لمواجھة ارتفاع حالات الإصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید19).

 

ونصح العبد العالي  ضمن رسائله التوعوية للمجتمع تحت شعار "لا تجامل على حساب صحتك" بخمس لاءات هي : "لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تھمل غسل الیدين، لا تحضر التجمعات".

 

وكانت وزارة الصحة أعلنت الیوم الخمیس تسجیل 303 حالات مؤكدة جديدة لفیروس كورونا، لیصبح عدد الحالات المؤكدة ما يقارب 369 ألفا، منھا 2162حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبیة، ومعظمھم حالتھم الصحیة مطمئنة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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