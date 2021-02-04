شكرا لقرائتكم خبر طهران تستورد لقاحات وصفتها بـ«المشبوهة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضربت وزارة الصحة الإيرانية عرض الحائط بتصريحاتها السابقة التي أكدت فيها أنها لن تستورد لقاحات كورونا من الغرب، وأعلن الوزير، سعيد نمكي، أنه من المتوقع أن تتلقى إيران 4.2 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، الذي تم تطويره في بريطانيا.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي «أعلنت شركة أسترازينيكا أنها ستبدأ في تسليم 4.2 ملايين جرعة من اللقاح إلى إيران في فبراير ضمن برنامج كوفاكس»، دون الإشارة إلى علاقة الشركة الأنجلو-سويدية مع بريطانيا.

ونشر الإعلام الإيراني في الأيام الماضية أن المرشد علي خامنئي منع الشهر الماضي وزارة الصحة من استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، زاعما في حينه أنها مشبوهة ولا يمكن الاعتماد عليها وأنها قد تستخدم لنشر العدوى في دول أخرى.

كما دعا المسؤولين إلى حظر دخول تلك اللقاحات إلى البلاد، فيما عد مسؤولون آخرون أنه على اللقاحات أن تتخطى مدة 10 سنوات من أجل معرفة نتائجها.

وكانت تصريحات العديد من المسؤولين، على رأسهم المرشد أثارت استياء ناشطين إيرانيين، عدوا مثل تلك الخطوة جريمة بحق الشعب، ولا سيما أن إيران أكثر الدول تضررا من الوباء في الشرق الأوسط.