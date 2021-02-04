كيف هرب أحمدي من جحيم سجن إيفين؟

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وقال في حوار مع قناة (العربية): إن «السلطات رفضت الطعن الذي تقدم به حيال الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه لمدة 9 سنوات و3 أشهر، لذلك قرر الخروج من إيران ولم يكن أمامه سوى قطع الطرقات الوعرة بين الجبال وتحمل برودة الطقس وظلام الليل للتخلص من تلك العقوبة».ويحمل أحمدي الجنسية البريطانية وينحدر من أصول كردية، ووجد ملاحقة أمنية في إيران بسبب نشر أبحاث أغضبت الحكومة الإيرانية، وقال أحمدي إنه سلك «طريقا جبلية وعرة وقاسية، عادة ما تستخدم كممر لتهريب السلع إلى العراق وتركيا»
وقال «لقد أقدمت على الفرار بهذه الطريقة لأنني لا أحتمل عدم رؤية طفلي لسنوات طويلة، وخاصة أن بقائي في إيران كان يعني المكوث في السجن لنحو 10 سنوات ولا سيما أن المحاكم رفضت مرتين الطعون التي تقدمت بها، احتجاجا على الحكم الصادر بحقي».
وكشف أنه كان قيد الإفراج المشروط حين قرر الهروب من إيران، بعد أن قضى نحو 3 أشهر في سجن «إيفين» السيئ الذكر، إثر اعتقاله في أغسطس 2019. ووصل أحمدي قبل أيام، إلى بريطانيا بعد فراره من إيران التي تتهمه سلطاتها بالتعاون مع «جهات معادية» رغم أنها في معظمها كانت مراكز أبحاث نشرت له دراسات حول ختان النساء وزواج الأطفال في إيران، إضافة إلى اتهامه بالتواصل مع سفارات غربية ووسائل إعلام أجنبية.
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