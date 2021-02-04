شكرا لقرائتكم خبر عن أول سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان في عهد بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه - أ ف ب

عبرت سفينة حربية أمريكية مضيق تايوان الخميس، للمرة الأولى من منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه رسمياً، على ما أعلن الجيش الأمريكي.

وأجرت المدمرة وهي من طراز أرليه بورك، والمسلحة بصواريخ موجهة، عبوراً روتينياً في المضيق الذي يفصل البر الصيني عن تايوان، حسبما أعلن الأسطول الأمريكي السابع في بيان.

وتقوم سفن حربية أمريكية بشكل روتيني بتمارين ملاحية في المضيق، مثيرة في كثير من الأحيان ردوداً غاضبة من الصين التي تعتبر تايوان، جزءاً من أراضيها.

وتعتبر بكين عبور سفن للمضيق انتهاكاً لسيادتها، فيما تنظر الولايات المتحدة ودول أخرى له كممر مائي دولي مفتوح للجميع.

وقال الأسطول الأمريكي السابع في بيان إن رحلة المدمرة الأمريكية جون إس ماكين «تظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة محيط هادئ هندي حرة ومفتوحة».

وأضاف البيان: «سيواصل الجيش الأمريكي التحليق والملاحة والعمليات في أي مكان يسمح به القانون الدولي».

من جهتها أكدت وزارة الدفاع التايوانية حصول الرحلة من دون تحديد السفينة.

ويأتي عبور السفينة الحربية في أعقاب تحليق طائرتي استطلاع أمريكيتين وطائرة تزويد بالوقود، على مقربة من مجال تايوان الجوي الاثنين، بحسب الوزارة التي لم تكشف عن مسار هذه الطائرات.

وصعدت الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في 2016، والتي ترفض الإقرار بمواقف بكين عن أن الجزيرة جزء من «ًصين واحدة».

والعام الماضي نفذت طائرات الجيش الصيني 380 عملية توغل في منطقة الدفاع التايوانية، وهو عدد قياسي، ويحذر بعض المحللين من أن التوتر بين الطرفين بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.