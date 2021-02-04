شكرا لقرائتكم خبر عن مساعٍ أمريكية لإشراك الصين في معاهدة «نيو ستارت» النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قال مبعوث أمريكي الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر إلى تمديد أجل معاهدة نيو ستارت مع روسيا من منظور بداية للتشارك في قضايا استراتيجية من بينها «الحد من الأسلحة متعدد الأطراف».

ودعا روبرت وود سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف خلال كلمة بمؤتمر لنزع السلاح ترعاه المنظمة؛ إلى مسعى جديد للحد من التسلح «يشمل المزيد من الأسلحة، وفي نهاية المطاف، المزيد من الدول».

وأضاف وود، وهو أيضاً مفوض الولايات المتحدة للجنة التشاورية الثنائية الخاصة بمعاهدة نيو ستارت: «ستسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية وخفض المخاطر. يحدوني الأمل في أن تنضم الصين إلينا في هذا المسعى».

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا يوم الأربعاء تمديد أجل معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة خمس سنوات، ما يبقي على آخر معاهدة تحد من نشر أسلحة أكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم.

وألقى السفير الروسي جينادي جاتيلوف، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، كلمة أيضاً في محادثات جنيف أشاد فيها بتمديد المعاهدة.