اخبار العالم

جلبا مخدرات داخل حذاء فحُبسا عامين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جلبا مخدرات داخل حذاء فحُبسا عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيويين، عامين، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك لإدانتهما بجلب 300 جرام من المخدرات داخل طرد يحتوي ملابس وحذاء من وطنهم.
ودارت أحداث الواقعة في نوفمبر الماضي حين اشتبه مفتش جمارك في طرد بريدي وصل إليه عبر شركة للشحن السريع. 
وأفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة بأن مفتشاً تابعاً للجمارك اشتبه في طرد قادم من دولة آسيوية، يحتوي على ملابس وحذاء فقرر عدم الاكتفاء بالفحص الآلي، وبادر إلى تفتيشه يدوياً، ليجد كمية من نبات القنب داخل حذاء في طرد الملابس.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا