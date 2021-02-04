شكرا لقرائتكم خبر عن جلبا مخدرات داخل حذاء فحُبسا عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس آسيويين، عامين، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك لإدانتهما بجلب 300 جرام من المخدرات داخل طرد يحتوي ملابس وحذاء من وطنهم.

ودارت أحداث الواقعة في نوفمبر الماضي حين اشتبه مفتش جمارك في طرد بريدي وصل إليه عبر شركة للشحن السريع.

وأفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة بأن مفتشاً تابعاً للجمارك اشتبه في طرد قادم من دولة آسيوية، يحتوي على ملابس وحذاء فقرر عدم الاكتفاء بالفحص الآلي، وبادر إلى تفتيشه يدوياً، ليجد كمية من نبات القنب داخل حذاء في طرد الملابس.