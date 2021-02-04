شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخية مهدي عبيد تهدي الفوز للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الجزائري مهدي عبيد فريقه النصر إلى استعادة لغة الفوز بعد خسارتين وتعادل بتسجيل هدف الانتصار على ضيفه خورفكان 2-1 في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع، في استاد آل مكتوم ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي.

وكانت المباراة تتجه إلى الانتهاء بالتعادل 1-1، لكن مهدي عبيد الذي انتقل إلى النصر في «الميركاتو» الشتوي، وكان يخوض مباراته الأولى سدد كرة قوية بعيدة سكنت شباك الحارس أحمد محمود ديدا.

ورفع النصر الذي تواجد مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز في المدرجات رصيده إلى 27 نقطة وبقي رابعاً، في حين توقفت سلسلة نتائج خورفكان الإيجابية بعد فوزين وتعادل ليتوقف رصيده عند 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وكسر«العميد» عناد دفاع خورفكان متأخراً وتحديداً في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من البرتغالي توزي، لكن البرازيلي دودو أدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86.

واستمرت الإثارة بعدما سجل مهدي عبيد هدف الفوز من تسديدة صاروخية، عندما كان الحكم يهم بإطلاق صافرة النهاية.