شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"الأعضاء": تضيعون الوقت على أنفسكم بتكرار الكلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في عدة مواقع مختلفة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أعضاء المجلس إلي اختصار كلماتهم دون الإطالة فيها، مؤكداً أن عدم التكرار يفيد المتكلم أكثر من غيره، قائلا: "تضيعون الوقت.. وتشهدون علي أنفسكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بيانها عن الفترة 2018- 2020.

وقال جبالي، " بمجرد وصول الفكرة فأن الكلمة تنتهي"، مشيراً إلي أن النواب الذي يطلبون مدد زيادة لاستكمال كلماتهم "بيصعبوا علي نفسهم".

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بعدم الاستفاضة في الحديث عن مواقع المستشفيات، ووجه حديثة إلي أحد النواب بقوله: " طلبت ربع الثانية 5 الاف مرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، المخصصة لإلقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بيانها عن الفترة 2018- 2020.

ودعا رئيس المجلس، أعضاء مجلس النواب إلي الاختصار في حديثهم قائلا: رتبت الأولويات، محدش يرفع أيده، لا أريد مخالفة اللائحة.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"اكسبت القطاع الصحي قوه بل وضربت مثالا للصلابه، مؤكدة فخرها بالقطاع الصحي من أبناء المصريين، بقولها : " هؤلاء أولادكم ،كل واحد في اسرته عنده أحد أفراد الأطقم الطبية، افخروا بيهم .. أنا فخورة بينهم".























































































































