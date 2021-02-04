شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مطالبا الأعضاء بعدم الالتفاف حول هالة زايد: هذا يضر بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الخميس، مطالبه المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بعدم الالتفاف حول وزيرة الصحة، لأن ذلك يضر بالصحة.

وشدد عضو مجلس النواب بضرورة ارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "انا احافظ على وزيرة الصحة ومساعديها".

وجدد جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على الأعضاء أهمية الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع بضرورة ارتداء الكمامة.

وفي جميع الجلسات يحرص المستشار حنفي جبالي، في التنبيه على الأعضاء لمواجهة ما وصفه "الوباء اللعين".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.