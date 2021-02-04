شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تطالب بمعاش تكاملى لأسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ملف الصحة صعب جدا فى الأوقات العادية، وفى ظل أزمة كورونا أصعب بكثير، متابعا: "نظم ودول عاتية حدث فيها اهتزاز فى النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة، ومصر صمدت فى المواجهة وتقديم الخدمات الصحية".

وأضاف أن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم أداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك"

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب تعمل مع الحكومة في ملفات كثيرة، أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبا بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا أو لأى مرض وبائى، والتأكد من مدى توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل، وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضًا فى ملفات التقدير المالى والمعنوى للفريق الصحى، قائلا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث فى العالم كله.

وأشار أيضًا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكاملي للمتوفين ومصابي كورونا، فى مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية، مضيفا أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش أيضًا ملف التأمين الصحي الشامل ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.

وأشار إلى أهمية التقدير المادى والمعنوى للفريق الطبى الجيش الأبيض، وأن اللجنة ستهتم بملف الصيدلة والدواء وملف الأجهزة، وتقييم العلاج على نفقة الدولة، وملف المستشفيات والقطاع العلاجى ومستشفيات التكامل، والمستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية والرعاية، وملف السكان وتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة استقرت على مقترح إضافة معاش تكاملى لمصابي وشهداء الفريق الطبى، قائلا: "هذا أقل شىء نقدمه للفرق الصحية التى ضحت بأرواحها وتعد الخط الأول لمواجهة كورونا".

فيما تحدث النائب عبد المنعم شهاب، امين سر لجنة الشئون الصحية، عن أهمية يكون وجود خدمة صحية فى الريف، والاهتمام بتطوير الوحدات الصحية خاصة فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.