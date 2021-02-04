شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار من مجلس النواب: دخل وزارة "الآثار "صفر" منذ 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منظومة التشريعات السياحية والقوانين، مؤكدا أنها قديمة وتم تشريعها منذ أكثر من 40 سنة، ونحتاج إلى بنية تشريعية جديدة.

وأكد أنه ليس صاحب فضل فى افتتاح المشروعات المتاحة، متابعا: "ولو قولت ذلك فأنا كاذب ولكنه جهد دولة، مؤكدا أن دخل الآثار "صفر" منذ 11 شهرا بسبب جائحة كورونا، والمجلس أعلى للأثار تمويله ذاتي من التسعينيات.

وفيما يتعلق بالآثار، أكد أن مصر عائمة على الآثار، وتحتاج إلى موازنة دولة موازية، ومن شهر مارس فإن التمويل صفر، ونحصل على تمويلات خارجية.

جاء ذلك خلال رد وزير السياحة على ما أثاره النواب من تعليقات على البيان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة حول مدى التزام وزاة الآثار والسياحة بتنفيذ برنامج الحكومة.



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (1)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (2)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (3)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (4)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (5)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (6)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (7)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (8)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (9)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (10)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (11)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (12)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (13)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (14)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (15)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (16)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (17)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (18)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (19)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (20)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (21)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (22)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (23)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (24)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (25)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (26)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (27)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (28)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (29)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (30)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (31)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (32)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (33)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (34)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (35)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (36)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (37)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (38)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (39)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (40)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (41)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (42)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (43)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (44)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (45)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (46)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (47)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (48)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (49)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (50)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (51)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (52)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (53)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (54)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (55)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (56)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (57)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (58)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (59)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (60)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (61)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (62)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (63)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (64)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (65)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (66)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (67)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (68)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (69)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (70)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (71)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (72)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (73)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (74)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (75)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (76)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (77)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (78)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (79)



جلسة مجلس النواب بحضور وزير الاثار (80)