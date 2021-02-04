الآن.. سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية على السويس ورأس سدر ورفح ومناطق من شمال ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد (القوصية).

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن السحب الرعدية يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على بعض المناطق.

وتشهد البلاد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة مع تعرض بعض المحافظات للسحب الرعدية في محافظات الوجه البحري وشمال سيناء.

وطالبت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر خصوصًا على الطرق السريعة، والقيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار.