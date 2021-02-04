تحسبًا لانهياره.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مساء اليوم الخميس، عقارًا مكونًا من 5 طوابق بحي شمال المدينة، من جميع سكانه بعد حدوث تصدعات به، وذلك تحسبًا لإنهياره فجأة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير الأمن، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد انتقلوا لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف علي عملية اخلائه من سكانه بعد تصدعه.

وتبيّن أن العقار ملك ورثة فوزي شحاته عبد الجليل، وجرى تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسئولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لإنهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع الماره من التجول خوفا على حياتهم.

وتقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن المعاينة الأوليه ترجح أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل، وأنه جرى إخلائه من جميع سكانه خوفا علي حياتهم وذلك لحين صدور قرار نهائي يحدد موقف العقار وحالته الهندسية والفنية بمعرفة اللجنة المختصة.