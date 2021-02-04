بنك المغرب: معدل الولوج إلى الخدمات البنكية يرتفع إلى 79 في المائة وودائع الزبائن تقارب ترليون درهم

جدة - عبدالحي حسين - أفادت مؤشرات النظام البنكي، الصادرة عن بنك المغرب، أن معدل الولوج إلى الخدمات البنكية بلغ 78 في المائة، في يونيو 2020 مقابل 79 في المائة في دجنبر 2019.

وأبرز البنك المركزي أن عدد الشبابيك سجل انخفاضا طفيفا، خلال الأشهر الستة الماضية، إلى 6367 عوض 6406 برسم الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن عدد السكان لكل شباك قد وصل إلى 5600 مقابل 5500 في متم عام 2020.

وبخصوص بنية النظام البنكي، سجل بنك المغرب وجود ما مجموعه 90 مؤسسة ائتمانية، أو ذات صلة، من بينها 19 بنكا، 5 منها تشاركية، و27 شركة للتمويل، و12 جمعية للقروض الصغرى، و19 مؤسسة للأداء.

وبالنسبة إلى تمركز البنوك حسب نوعية المساهمة، أبرزت معطيات بنك المغرب هيمنة البنوك، التي يمتلك الخواص المغاربة أغلبية رأسمالها، مشيرة إلى أنها تمتلك 53,8 في المائة من الشبابيك، و64,5 في المائة من الأصول، و64,5 في المائة من الودائع، و62,7 في المائة من القروض.

ومن جهة أخرى، أشارت المعطيات ذاتها إلى أن الحسابات الجارية الدائنة تمثل 64,6 في المائة، متبوعة بالودائع لأجل بـ 17 في المائة، وبحسابات الادخار بـ15,6 في المائة، مضيفة أنه حسب طبيعة القروض، فإن الديون طويلة الأجل تأتي في المقدمة بـ 36 في المائة، متبوعة بالديون قصيرة الأجل بـ32,1 في المائة، ثم الديون متوسطة الأجل بـ 23,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بأنشطة المردودية، سجل بنك المغرب أن مجموع الحصيلة بلغ 1.485 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019، فيما بلغ تراكم ودائع الزبناء 974 مليار درهم بارتفاع نسبته 4 في المائة، ووصل الناتج البنكي الصافي إلى 26,5 مليار درهم والنتيجة الصافية إلى 4 ملايير درهم.