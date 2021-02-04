لقجع لـ “اليوم 24”: سعداء بالدعم الكاميروني ونكرس سياسة الملك في البعد الإفريقي

جدة - عبدالحي حسين - شدد فوزي لقجع علی اعتزازه بالصدی الايجابي الذي خلفه المنتخب المحلي في الكاميرون بعد المستويات التي قدمها، والتي خولت له بلوغ نهاٸي المسابقة القارية.

وأكد لقجع أنه تابع تفاعل وساٸل الاعلام الكاميرونية مع بلوغ المنتخب المحلي نهاٸيات العرس القاري عن جدارة واستحقاق، مبرزا أن دعم الجماهير الكاميرونية لـ “الأسود” دليل علی مستوی المنتخب ومثانة العلاقات بين الشعبين المغربي والكاميروني.

وأوضح لقجع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن التوجه القاري للجامعة هو تكريس علی أرض الواقع للتوجه الملكي في بعده الافريقي من خلال تعاون جنوب جنوب.

وتابع لقجع “التوجه القاري للملك واضح وهو خارطة الطريق التي نتبعها من خلال الحرص علی التواجد بشكل مشرف في المحافل القارية، وتدعيم الحضور افريقيا من خلال التمثيلية بـ “الكاف”.

وأضاف “الحمد لله بلغنا النهاٸي بعد مواجهة البلد المنظم في دور النصف، والتأهل كان مستحقا باعتراف الجماهير الكاميرونية، وأٶكد أن المغرب، وبالاجماع، قطع خطوات كبيرة في مسار التطور وابتعد عن المدارس الافريقية”.