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قمة الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على توتنهام

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، فريق في مباراة نارية برسم الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الممتاز.

ويسعى توتنهام إلى العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، ومصالحة جماهيره بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة، اليوم، بعد الخسارة أمام برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني، توماس توخيل، في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والاقتراب من كوكبة المقدمة.

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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