قمة الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على توتنهام

جدة - عبدالحي حسين - يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، فريق تشيلسي في مباراة نارية برسم الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى توتنهام إلى العودة إلى سكة النتائج الإيجابية، ومصالحة جماهيره بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، ويأمل في تحقيق الفوز في مباراة، اليوم، بعد الخسارة أمام برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني، توماس توخيل، في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والاقتراب من كوكبة المقدمة.

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.