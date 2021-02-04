ما هي حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا ؟

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز 75 ألف حالة بعد تسجيل 521 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 526 وفاة أمس، ليبلغ العدد الإجمالي 75205 حالات وفاة.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي أن هناك ارتفاعا في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بتسجيلها 16714 إصابة مقارنة بـ 16474 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و917 ألفا و918إصابة.