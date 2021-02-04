شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 26.6 مليون في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 بالمئة خلال 24 ساعة لتصل إلى 6ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 37ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 4ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.