شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل 7 إرهابيين في عملتين أمنيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما في منطقة وزيرستان وإقليم البنجاب.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة من قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان بناء على معلومات استخباراتية، وقضت على أربعة إرهابيين كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

وأضاف أن اثنين من رجال الأمن لقو مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين في وزيرستان.

من جهة أخرى أوضحت الشرطة الباكستانية أنها قضت على ثلاثة إرهابيين خلال عملية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح مسؤول قسم مكافحة الإرهاب في شرطة البنجاب كامران حسين في تصريح صحفي اليوم أن القتلى الثلاثة كانوا من عناصر منظمة "جيش بلوشستان الجمهوري" المحظورة، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس، مشيراً إلى أن الشرطة صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وذخيرة.