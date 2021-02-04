انت الان تتابع خبر استقطاعات الرواتب تثير غضب الموظفين..بعد قليل في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واشنطن تقدم نحو عشرة ملايين دولار لدعم الانتخابات العراقية،، والكاظمي يوجه مؤسسات الدولة بدعم جهود المفوضية.

المالكي يخشى من تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات،، ويتوعد البطة: لن اسمح لها بارعاب الناس مجددا.

استقطاعات الرواتب تثير غضب الموظفين والبرلمان يقرر استمرار عمله لحين إقرار الموازنة.

انطلاق عملية أمنية واسعة لتعقب خلايا داعش في نينوى، ومطالبات بتكثيف الجهد الاستخباراتي للحد من الخروقات.