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بايدن يتعهد بعدم تكرار أفعال ترامب

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بغداد - ياسين صفوان - تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في أول مقابلة له منذ أن أدى اليمين الدستورية بعدم عمل أي من أفراد عائلته داخل البيت الأبيض.
وقال بايدن بحسب مجلة "بيبول" الأميركية إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد أنه "لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)".


كما أعرب بايدن عن أمله بأنه "في مثل هذا الوقت من العام المقبل أن نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس ".

وأضاف "سيكون الأمر صعبا مع توقع حدوث 100 ألف إلى 150 ألف وفاة إضافية، حتى مع اللقاح، ما لم نتخذ الاحتياطات".

وقال الرئيس الأميركي: "آمل أن نكون قد بدأنا حقا في إحراز تقدم في تحقيق العدالة لجميع الناس حيث يمكنهم الحصول على وظائف لائقة وفرص لائقة وأن ينمو الاقتصاد".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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