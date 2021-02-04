انت الان تتابع خبر في اليوم العالمي للسرطان... نصائح صحية للوقاية منه! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن معدلات الإصابة بالسرطان في العالم قد ترتفع بنسبة 60% على مدار العشرين عاما القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

يصادف الرابع من شباط من كل عام محطة سنوية لنشر التوعية والحد من انتشار مرض السرطان حول العالم. يهدف اليوم العالمي للسرطان للتخفيف من حدة انتشار المرض بين الناس.

كما يهدف لخفض عدد الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية بما نسبته 25 % مع حلول عام 2025م. والسعي إلى تثقيف المجتمعات ونشر الوعي بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، وطرق الوقاية منه. بالاضافة الى التشجيع على الكشف المبكر عن المرض، وتلقي اللقاحات للوقاية المسبقة، والتوعية بأهميتها. والتأكيد على ضرورة العلاج، وأن الحلول ممكنة ومتوفرة، وبإمكان الأفراد، أو المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، تقديم الدعم وسبل الوعي للوقاية من مرض السرطان.

نصائح تبعد عنك خطر السرطان



حول طرق الوقاية والنصائح الواجب اعتمادها لتجنّب الإصابة بالأمراض السرطانية، تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى ضرورة الالتزام بالنصائح الآتية: حول طرق الوقاية والنصائح الواجب اعتمادها لتجنّب الإصابة بالأمراض السرطانية، تؤكد اختصاصية التغذية ميرنا الفتى ضرورة الالتزام بالنصائح الآتية: - تغيير النظام الغذائي عن طريق إضافة 5 حصص من الفواكه والخضراوات يومياً، هذا التغيير يساعد على خفض مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، وتشمل اللائحة الكثير من الخضر الورقية الخضراء الطازجة؛ مثل السبانخ، واستبدال الوجبات الخفيفة العادية الخاصة مع وعاء من الفواكه الطازجة الملوّنة. - تناول الأطعمة الغنية بالألياف: بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، تعتبر الحبوب الكاملة غنية بالألياف، حيث تحافظ هذه المجموعات الغذائية على صحة الجهاز الهضمي، وتنقل المركّبات المسببة للسرطان وتطردها خارج الجسم قبل أن تسبب تحول الخلايا إلى سرطانية. وتساهم الأطعمة الغنية بالألياف في الوقاية من عدة أمراض سرطانية، أبرزها: سرطان القولون، سرطان المستقيم، سرطان المعدة، سرطان الفم، وسرطان البلعوم. - التركيز على الدهون الصحية التي تقي من السرطان، مثل الدهون غير المشبعة والموجودة في المكسرات، الأسماك، وزيت الزيتون، علماً بأنّ أحماض أوميغا 3 الموجودة في سمك السلمون، سمك التونة، وبذور الكتان، تحافظ أيضاً على صحة الدماغ والقلب، وتحول دون حدوث الالتهابات في الجسم. - تجنّب الدهون المتحوّلة والزيوت المهدرجة جزئياً الموجودة في الأطعمة المصنّعة والمقلية كالبطاطا المقلية، الدجاح المقلي، البسكويت، الكعك، الفطائر، والبيتزا. كما يجب التقليل من تناول الدهون المشبّعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان، مع الحرص على ألا تزيد الحصة اليومية من الدهون المشبعة على 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية المتناولة. - تقليل كميات الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر، الملح، والدهون المضافة؛ لما توفره من سعرات حرارية زائدة على حاجة الجسم، حيث يؤدي تناولها المنتظم والدائم إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ومن أمثلة هذه الأطعمة: الحلوى، ألواح الشوكولاتة، الرقائق المالحة، الحلويات المجمّدة، والمقرمشات. - التقليل من كمية ملح الطعام، فقد يكون الملح عامل خطر يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة، ويوجه الخبراء الأشخاص إلى ضرورة تقليل استهلاك المشروبات المحتوية على نسب عالية من السكر؛ مثل: المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، الشاي المثلج المحلّى، عصائر الفاكهة، الكوكتيلات، مشروبات القهوة والشاي والمياه المدعمة بالفيتامينات، والاستعاضة عنها بالمشروبات قليلة السكر ذات السعرات الحرارية المنخفضة أو غير المحلاة. - عدم شرب الكحول لارتباطه بأمراض وسرطانات متعدّدة؛ كسرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان المستقيم، سرطان الكبد، وسرطانات القناة الهضمية؛ كسرطان الفم، سرطان البلعوم، وسرطان المريء.